كيف تحصل مصر على أقصى استفادة من مفاوضات سد النهضة؟

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة تستعد لها مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، أنه تم الاتفاق مع وزيري الري في إثيوبيا ومصر على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة.

وعقد السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا ثلاثيا، الثلاثاء، لبحث الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، حسبما أفادت سكاي نيوز.

السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن الدول الثلاثة خاضت مفاوضات عديدة طول السنوات الماضية نجحت خلالها حل 90% من الخلافات، موضحا أنه هناك بعض النقاط ستعمل الدول الثلاثة على وضع حلول لها.

وأضاف هريدي لـ "الوطن"، أن خلال المفاوضات تراعي الدول مصالح جميع الأطراف، ومحاولة الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف، مشيرا إلى أن نجاح المفاوضات يكون مرهون بحسن النية من الجانب الأخر، وأن تكون لديه رغبة للوصول إلى حلول مرضية للجميع.

من جانبه، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الأمريكية، إن الخطوط العريض للمفاوضات معروفة وواضحة منذ 27 فبراير الماضي، وذلك خلال المفاوضات التي أجريت بواسط الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي والتي رفضت أثيوبيا التوقيع عليها.

وأضاف رخا لـ "الوطن"، أن هناك عدة نقاط رئيسية واضحة من المفترض أنه سيتم التأكيد عليها منها أن تكون المفاوضات استكمالا لما مضى وليس العمل منذ البداية، موضحا أنه سيتم التأكيد على وضع جدول زمني للمفاوضات للحفاظ على الوقت والجدية في الالتزام.