تقرأ غدا.. "الأمن القومي" برئاسة السيسي: يجب تحديد إطار زمني لمفاوضات سد النهضة

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الأربعاء: الزمالك يفاوض "المثلوثي والشعلالي وبابل" بدلا من كاسونجو وأوناجم.. ويرفض دخول زيزو في صفقات تبادلية مع بيراميدز وجلسة حاسمة للتجديد لكارتيرون.

كما تقرأ في عدد الغد: الأمن القومي برئاسة السيسي: يجب تحديد إطار زمني محكم لمفاوضات سد النهضة.. المجلس: نحن على استعداد دائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح مصر وأثيوبيا والسودان.

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