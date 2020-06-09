ابنة فريد شوقي: تعرضت للتنمر من صيدلي بسبب إصابتي بكورونا

قالت "عبير"، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، إنها ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية والصحية منذ بدأ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكنها اضطرت للخروج لمرة واحدة من أجل العمل وصافحت شخصا وأصيبت بفيروس كورونا، "لا أعلم إن كانت إصابتي بكورونا منه أو من ملامسة شيء آخر".

وأضافت "عبير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأعراض بدأت تظهر عليها تدريجيًا من بداية الصداع ومن ثم ارتفاع في درجة الحرارة وفقد حاستي الشم والتذوق وتتلقى العلاج في المنزل حاليا.

وأشارت إلى أنها لم تجد الأدوية التي وصفت لها في بالصيدليات: "معلش أنا اشتريته من السوق السوداء، عندما ذهبت إلى الصيدلية لأخذ الحقن تعامل معي الصيدلي بمنتهى الوحشية والتنمر عندما أخبرته أنني مصابة بكورونا".