83 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا من بينها نائب وزير الزراعة

سجلت بلغاريا 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن بين المصابين نائب وزير الزراعة البلغاري.

وذكرت وزارة الزراعة البلغارية، في بيان أوردته وكالة أنباء صوفيا، أنه تم تشخيص نائب وزير الزراعة بـ "كوفيد - 19"، وتم إغلاق مبنى الوزارة من أجل التطهير الكامل اليوم.

وأضافت أن نائب الوزير لم يكن على ما يرام أمس وخضع لاختبار اليوم، وتلقت الإدارة المعلومات في نهاية يوم العمل وقدمت إحاطة للصحفيين، منوهة بأن العمل في الوزارة سوف يستمر عبر الإنترنت، وكذلك الخدمات لأفراد الجمهور، كما سيتم فحص المزيد من الموظفين غدًا.

وسجلت بلغاريا اليوم 83 حالة جديدة لفيروس "كوفيد - 19" من بين 1406 عينة تم فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا للبيانات في نظام المعلومات الوطني.

وحتى الآن، تم تأكيد 2810 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في بلغاريا، وتم علاج 1587 شخصًا.ويوجد 152 مريضًا مصابًا في المستشفى، 15 منهم في مرافق العناية المركزة، وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات بالفيروس التاجي الجديد في بلغاريا 164 شخصا.