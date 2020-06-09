"استغرق صنعه 150 ساعة".. تفاصيل التابوت الذهبي الذي دفن به جورج فلويد

شيع الأمريكيون، مساء الثلاثاء، جثمان جورج فلوريد، الأمريكي من أصل إفريقي الذي قتل على يد شرطي أبيض، في أجواء تشحنها مشاعر الغضب والحزن في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

ودفن جورج فلويد في تابوت ذهبي من بروميثيان في حديقة هيوستن التذكارية في بيرلاند، بولاية تكساس، وفلويد هو الشخص الثالث الذي يدفن في تابوت مطلي بالذهب في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مايكل جاكسون وجيمس براون والذين قدر تكلفة تابوت كل منهما 25000 دولار.

"نحن في شركة بيتسفيل نفخر بمعرفة أن المنتجات التي نصنعها تساعد العائلات على تكريم حياة أولئك الذين يحبونهم وتكريمهم، يشرفنا أن عائلة السيد فلويد اختارت النعش بروميثيان"، حسب حديث تريزا جيولفيا، مديرة الاتصالات الاستراتيجية بشركة بيتسفيل الأمريكية، لـ "الوطن".

تريزا جيولفيا: كماليات التابوت مطلية بالذهب عيار 14 قيراط

والحضور الذين شيعوا جثمان فلويد إلى مثواه الأخير كان عبر اختيارهم وتوجيه لهم الدعوات من قبل عائلة فلويد، واحتوت القائمة على مشاهير والعديد من كبار الشخصيات، بعض الأسماء الشهيرة هي العمدة سيلفستر تورنر، وعضوة الكونغرس شيلا جاكسون لي، القس آل شاربتون، المحامي بنيامين كرامب، سليم ثوج، ليلا جيمس، بول وول، فلويد مايويذر، والمطران جيمس ديكسو.

وأضافت جيولفيا: "تابوت بروميثيان هو عرض حصري لدينا، مصنوع من البرونز عيار 48 أوقية ومصقول يدويا حتى تشطيب المرآة، ويحتوي النعش على كماليات مطلية بالذهب عيار 14 قيراط مثل المقابض وتصميم داخلي مخملي فاخر. تم بناء النعش في مصنعنا في بيتسفيل بإنديانا".

واختتمت تريزا حديثها لـ"الوطن": "توجد ملاحظة مثيرة للاهتمام، وهي أن الأمر يستغرق ما يصل إلى 150 ساعة من العمل الدقيق لبناء التابوت وتخصيصه وتلميعه يدويا لتحقيق اللمسات النهائية الفريدة التي يظهر عليها".