عائلة فلويد تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإصلاح القوانين الأمريكية

طالبت عائلة القتيل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد الأمم المتحدة بالتدخل في قضية مقتله على يد الشرطة، وتقديم توصيات لإصلاح تطبيق القوانين في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، اليوم، عن بنيامين كرامب محامي عائلة فلويد: "عندما تحرم حكومة دولة مجموعة من الأشخاص يعيشون فيها لعقود بشكل منهجي من حقها غير القابل للتصرف في الحياة، يجب على هذه المجموعة أن تناشد المجتمع الدولي للحصول على الدعم وتطلب من الأمم المتحدة التدخل".

وتعليقا على رسالة أرسلتها عائلة فلويد ومحاميها يوم 3 يونيو الجاري، إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي، قال كرامب أيضا، إنه بين الإصلاحات الأخرى التي طلبها، ضمان إجراء محاكمات مستقلة وتشريح الجثث لتحديد الظروف الدقيقة للوفاة في كل حالة قتل مواطن أمريكي على يد الشرطة.

واندلعت احتجاجات كبيرة وأعمال شغب في العديد من المدن الأمريكية بعد وفاة فلويد في مينيابوليس، على يد شرطي في 25 مايو.