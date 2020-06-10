متخصص في الشأن الليبي: إعلان القاهرة ضربة قاصمة ضد المؤامرات على ليبيا

تحدث الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، عن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية "إعلان القاهرة" معتبرًا أنها ضربة قاصمة ضد كل المؤامرات التي تحاط ضد ليبيا والأمن والسلام، في حوض البحر المتوسط ودول الجوار الليبي.

وقال "حتيتة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المبادرة قابلت تأييدا من قبائل ومكونات اجتماعية ومن سياسيين وعسكريين في ليبيا.

وأشار الصحفي المصري، إلى أن المعسكر الموالي لأردوغان وجد نفسه بين خيارين إما الاستجابة للسلام والفرار من سفينة أردوغان أو البقاء للغرق مع أردوغان، مؤكدًا وجود خلافات بين المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في ليبيا للحاق بمركب السلام.

وأكد "حتيتة"، أن الوضع في ليبيا قبل "إعلان القاهرة"، يختلف عن الوضع بعده، مشيرًا إلى أن المبادرة جاءت بعد الحوار مع كل الأطياف خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن الإعلان جاء بالتوافق مع كل المقررات الدولية.

وتحدث "حتيتة"، عن جهود المستشار عقيلة صالح ومحادثاته مع الجانب الروسي وضرورة إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، مشددًا على أن هناك مسارا عسكريا كانت تجري حوله مشاورات واجتماعات ومازالت منعقدة في جينيف.

وأشار إلى أن الرؤية أصبحت ضبابية بعد مغادرة المبعوث الأممي غسان سلامة، مشيرا إلى أن البعثة الأممية لم تعد تعمل مثل السابق مشددًا على أن هناك فراغا وتلاعبا في الملف الليبي.

وكشف "حتيتة" عن توقيع الرئيس التركي أردوغان لاتفاقيات تنقيب في مناطق تم الاتفاق مع شركات عالمية أخرى على التنقيب بها وأنه استغل انشغال العالم بكورونا وانشغال المسلمين بشهر رمضان ووقع الاتفاقية مع فايز السراج، معتبرًا أن الاتفاق بين اليونان وإيطاليا صفعة جديدة على وجه أردوغان وأن دول البحر المتوسط لن تسمح له بالبلطجة.