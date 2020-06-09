متخصص بالشأن الليبي: المؤامرة التركية على ليبيا أصبحت واضحة

قال الكاتب الصحفي علي طرفاية، المتخصص في الشأن الليبي إن الحقيقة أصبحت واضحة بوجود مؤامرة تركيا على الشعب الليبي وعدو خارجي يتربص بأمن المنطقة.

وأضاف طرفاية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد أن أردوغان يعول على التنظيمات الإرهابية في المنطقة مستهدفا كل دول المنطقة.

وتابع طرفاية أنه يتحدث وكأن ليبيا ولاية تركية وهو تعويل فاشل بالميليشيات إلى زوال والشعب الليبي قادر على إلحاق الهزيمة بأردوغان الذي يرتكب جرائم حرب في ليبيا والغريب وجود صمت دولي تجاه هذه الجرائم.

وأشار طرفاية إلى أن أردوغان لن يكون له مستقبل في المنطقة والسراج منتهي فعليا وأوروبا لن تترك أردوغان بسبب مصالحهم المباشرة.