وقف "الدحيح" لظروف إنتاجية.. والغندور: إلى اللقاء في مغامرة جديدة

أعلن برنامج "الدحيح" الذي يقدمه أحمد الغندور عبر موقع "يوتيوب"، توقف بثه بعد فترة من النجاح، وقالت الشركة المنتجة للبرنامج في بيان لها "متابعونا الأعزاء، لقد انتهى مشوارنا هذا معًا هنا، خططنا الإنتاجية لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم والمؤسسات الإعلامية بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح على كبريت".

وأضافت: "نعبر عن الامتنان لأحمد الغندور وفريقه، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح والتألق ولبرنامجه المميز الدحيح، نشكر متابعتكم من القلب، وممتنون لاهتمامكم بمحتوانا وتفاعلكم الدائم والمتميز معنا".

فيما وجه الغندور، الشكر والتقدير للشركة المنتجة، على تجربة برنامج "الدحيح" معهم، موجهًا رسالة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، :" شكراً جداً جداً على التجربة الجميلة والفريدة دي ، شكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج، وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي أتمنى نكون بسطناكوا، شكراً وإلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة إن شاء الله".