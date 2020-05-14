الناظر: اصنعوا الكمامة في المنزل.. واختبروا كفاءتها بعود كبريت

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إنّ هناك بدائل للكمامة، خاصة مع عدم قدرة البعض ماديا على شراء الكمامة الطبية يوميا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وأزمة كورونا، لافتا إلى إمكانية تفصيل الكمامة في المنزل بخطوات بسيطة.

وأضاف الناظر، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ تفصيل الكمامة يتم عن طريق استخدام قماش من القطن وتقسيمه على 3 طبقات، وحياكتها عن طريق الرباط الطبي، ويمكن غسل الكمامة بعد استخدامها بالماء والصابون.

وأوضح أنّ الطريقة المثلى لاختبار درجة أمان الكمامة الطبية، ارتدائها ومحاولة إطفاء عود من الكبريت أو نيران ولاعة، لافتا وحال انطفاء النيران فالكمامة الطبية تكون غير آمنة على الإطلاق وتسهل عملية دخول الرذاذ وعدوى كورونا إلى الأنف والفم.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية إلى أنّ السبب وراء تفصيل الكمامة الطبية من 3 طبقات، الحد من انتقال الهواء عبر هذه الطبقات وبالتالي تقليل عدوى كورونا.