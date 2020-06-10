مستشار ليبي: تركيا هي العدو الأول لليبيا وأهل الشر يعتبرون مصر الجائزة

أكد رمزي الرميحي، مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية، أن تركيا هي العدو الأول للدولة الليبية، مضيفا "كنت أعلم التحرك الخفي لأردوغان وكم الأسلحة والإرهابيين الذين يأتون عبر طيران مشبوه لداخل ليبيا".

وقال "الرميحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن "مصر الكنانة الأرض الميمونة المباركة هي الأقرب والحليف وهي الجارة الشقيقة وأمننا القومي واحد" على حد تعبيره.

وأشار إلى أن أهل الشر يعتبرون أن الجائزة الكبرى هي مصر والأمر هذا يعلمه الرئيس السيسي ورجال الأمن القومي المصري.

وتحدث "الرميحي"، عن الروابط التي تربط بين ليبيا مصر، مشيرًا إلى أن هناك روابط ديموجرافية حيث ينتمى أكثر من 20 مليون مصري لأصول ليبية مباشرة.

وطالب مجلس الأمن القومي أن يتحرك ويعقد جلسة طارئة لمناقشة التجاوزات التركية في ليبيا واصفًا من يحلم بالوصول للحدود المصرية عن طريق ليبيا بالإنسان المعتوه.

وتابع: "أهنئكم بالرجل الصادق الذي فرض نفسه على الكبار لأنه صادق وشفاف وجرئ ومتجرد".