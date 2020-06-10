السماحي: الدولة شجعت على استخدام الطاقة المتجددة عبر التشريعات

قال الدكتور عادل السماحي، المشرف على المركز الإقليمي لبحوث الطاقة المتجددة، إن هناك عددا من التشريعات التي تم إقرارها من الحكومة المصرية عززت من عمل الطاقة المتجددة بشكل عام ومنها الطاقة الشمسية والرياح في توليد الكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية: "الدولة شجعت الطاقة الجديدة والمتجددة بصفة عامة ومنها الطاقة الشمسية والرياح".

وأضاف "السماحي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه وبالنسبة لتوليد طاقة الرياح، عملت الحكومة على تعزيز ذلك الإطار من خلال محطة الزعفرانه والتي تنتج 500 ميجا وات، وجبل الزيت 1 يستطيع توليد 200 ميجا وات، وجبل الزيت 2 تستطيع توليد 220 ميجا وات، موضحا أن الحكومة تأمل وبالوصول لعام 2022 فستكون الطاقة المنتجة في مصر تعتمد بالأساس على الطاقات الجديدة والمتجددة بدلا من استخدام المواد البترولية

وأكد أن ذلك سيلقي بظلاله على الاقتصاد كون الطاقة هي المحرك الرئيسي للصناعات الموجودة حول العالم، وحال الاستثمار المباشر عليها سيؤدى ذلك لانخفاض أسعار الكهرباء بشكل عام، ما سينعكس على الاقتصاد، مشيرا إلى أنه ومن الممكن على كل مواطن إنشاء وحدة لتوليد الكهرباء من خلال الخلايا الشمسية، والتي سينجح في إعادة ثمن إنشائها في 4 سنوات عبر توليده للطاقة بمنزله.