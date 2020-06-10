عضو "تنسيقية الأحزاب والسياسيين" بعد شفائه من كورونا: هتبرع بالبلازما

تحدث أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تجربة تعافيه من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه ينوي التبرع بالبلازما للمصابين.

وقال مقلد خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تعافى منذ 3 أيام مشيرًا إلى أن بداية الأمر اعتقد إصابته بدور برد عادي وحصل على العلاج التقليدي للبرد ولكنه لم يتحسن وفوجئ بأعراض وألم في الحلق وإجهاد وكحة بسيطة حتى فقد حاستي الشم والتذوق وشعر بحرقان بسيط في عينه.

وأشار إلى أنه تواصل مع الطبيب وطلب منه إجراء بعض الفحوصات الطبية، وبالفعل تبين إصابته وبدأ العلاج في المنزل، معتبرًا أن العلاج في المنزل أفضل لمن لا يعاني من الأعراض التنفسية.

واعتبر مقلد أن أكثر شيء أتعبه هو تناول الطعام الصحي رغم أنه مفتقد لحاسة التذوق ولم يتذوق أي شيء، مشيرًا إلى أنه تناول كورس فيتامينات كامل وأدوية مخصصة للعلاج وصفها له الطبيب طبقا للبرتوكول العلاجي.

وشدد مقلد على أهمية الحالة النفسية للمرضى ونصح المرضى بعدم الانزعاج مشيرًا إلى أنه ينوي التبرع بالبلازما ليساهم في شفاء غيره.