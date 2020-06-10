الصحة تحذر من "الأمان الكاذب" بشأن أعداد إصابات كورونا: يلزمنا أسبوع للتأكد

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح مدير الشئون الوقائية بوزارة الصحة أنه يلزم أسبوع للتأكد من وجود مصر في مرحلة الثبات في تسجيل إصابات كورونا.

وقال عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الوزارة تعتبر الفترة الحالية فيها استقرار في عدد الإصابات، مشيدًا بزيادة الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن الإصابات الحالية نتيجة التجمعات في فترة العيد.

وأشاد عبدالفتاح بالوعي المجتمعي: "السواد الأعظم ملتزم وفيه قلة غير ملتزمة"، مناشدًا المتعافين بالتبرع بالبلازما لإنقاذ غيرهم من المرضى مثنيًا على تجربة العلاج بالبلازما في مصر.

وحذر مدير الشئون الوقائية بوزارة الصحة مما تردد حول عدم تسبب حامل الفيروس الذي لا تظهر عليه الأعراض في عدوى غيره، مشيرًا إلى أن مصر بها عدد من الكوادر الطبية التي تملك رؤية حول مواجهة الفيروس.

وشدد عبدالفتاح أن هناك ما يدعى بالأمان الكاذب، محذرا المواطنين من التساهل وتقليل إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الماسكات والالتزام بالاجراءات الوقائية.