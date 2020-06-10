الصحة: 10 آلاف مريض بكورونا معزولين في المنزل ويتلقون العلاج

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن عدد المرضى الذين تلقوا العلاج المنزلي بعد إصابتهم بفيروس كورونا وصل لـ10 آلاف مريض، وأغلب مصابي فيروس كورونا حالتهم بدائية ولا تستدعي المكوث بالمستشفى.

وأضاف "غنيمة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الوحدات الصحية المنتشرة بأرجاء الجمهورية متخصصة في متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا وصرف العلاج اللازم لهم، موضحا أن مرضى فيروس كورونا يتم تقسيمهم على 3 أجزاء، بسيط ومتوسط وشديد، وفي الحالات البسيطة فيتم تخصيص العزل المنزلي لهم ويمكثوا بمنازلهم: "لازم تكون الأشعة بتاعته مطمئنة لينا، وفيه فرق متابعة عن طريق الوحدات على مستوى الجمهورية تتابع هؤلاء المرضى".

وأكد أنه وبالنسبة للحالات المتوسطة فيتم نقلهم إلى المستشفيات، والحالات الشديدة فيتم نقلهم لمستشفيات العزل، حيث تم تخصيص 20 مستشفى لهم، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للمخالطين فيتم فحصهم وصرف العقاقير اللازمة لهم من خلال الطب الوقائي ووحدات رصد وترصد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية: "مش أي حد هيعدي جنب واحد مصاب بكورونا في الشارع يبقى مخالط".