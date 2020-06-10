"الإحصاء": ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.1% خلال شهر مايو 2020

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.7) نقطة لشهر مايو 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (0.1%) عن شهر أبريل 2020.ترجع أسباب هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.0%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%) ... هذا بالرغـم من انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة (-4.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.8%)، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.2%).سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (5.0%) لشهر مايو 2020 مقابل (13.2%) لنفس الشهـر من العام السابق.أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر مايو 2020 مقـارنة بشهـر أبريل 2020):

سجـل قسم الطعام والمشـروبــات ارتفاع قدره (0.1%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:إرتفاع أسعار الفاكهة بنسبة (4.7%) بسبـب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (14.3%)، مجموعة الموز بنسبة (10.4%)، مجموعة الموالح بنسبة (7.2%)، مجموعة التفاح بنسبة (3.0%)،.ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.0%) بسبـب ارتفاع أســعـار مجموعة الطيور بنسبة (2.6%)، مجموعة لحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (1.3%).ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة (0.6%)، مجموعة منتجات المخابز الفاخرة بنسبة (0.6%).هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-4.7%) بسبب انخفاض أسعار الخضروات الطازجة ذات الأوراق بنسبة (-9.4%)، مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-8.7%).

انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.8%) بسبب انخفاض أسعار المأكولات البحرية بنسبة (-2.9%)، مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-2.1%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاع قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابـــــس بنسبة (1.0%).سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.2%).سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%).سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.6%).ثانياً: التغير السنوي (شهر مايو 2020 مقارنة بشهر مايو 2019):

سجـل قسم الطعام والمشـروبــات انخفاض قدره (-0.3%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-9.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة (-22.7%).انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-8.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (-9.7%).انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-7.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة السكر بنسبة (-10.1%).انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-3.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (-33.0%)، مجموعة الخضروات الجافة بنسبة (-5.1%).

... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.4%) بسبـب ارتفاع أسعـــار مجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (8.3%)، مجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (4.1%).ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (26.0%)، مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (21.5%)، مجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة (18.8%)، مجموعة التفاح بنسبة (15.9%).ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم المحفوظة والمجهزة بنسبة (5.0%)، مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (2.2%).ارتفاع أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (3.5%).ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة (4.6%)، مجموعة المأكولات البحرية بنسبة (2.5%).ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكاكاو بنسبة (3.3%)، مجموعة الشاي بنسبة (1.2%).1- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (8.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.6%).

2- سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (9.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (5.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعاً قدره (6.8%) بسبب إرتفاع أسعار ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرىبنسبة (21.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.8%)، مجموعة إيجار المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.6%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره (3.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الاعتيادية المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.9%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.7%)، مجموعة الأجهزة المنزليــة بنسبة (2.5%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (8.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (8.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات المستشفياتبنسبة (7.6%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (12.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (15.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (10.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.6%).

7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعاً قدره (3.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.1%).

8- سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره (10.9%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (19.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (5.7%).

9- سجل قسم التعليم إرتفاعاً قدره (28.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (29.3%)، إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، وإرتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة (27.5%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (8.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.4%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره (4.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (7.5%)، مجموعة العناية الشخصيةبنسبة (3.4%).