"رواد مصر 2030": الخريجون ابتكروا مشروعات عظيمة رغم كورونا

كشفت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع "رواد مصر 2030"، عن تفاصيل المشروع قائلة إنّهم يعملون على 3 محاور رئيسية وهي التعليمي، إذ جرى إطلاق ماجستير ريادة الأعمال مع جامعة كامبريدج ويتم تنفيذه أكاديميا مع جامعة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأضافت خليل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّه جرى تقديم 40 منحة للطلاب وهم في طريقهم للتخرج حاليا، لافتة إلى أنّهم ابتكروا مشروعات عظيمة في ظل أزمة فيروس كورونا، كما أنّ المشروع يتعاون مع الجامعتين الأمريكية والألمانية، لتمكين الشباب ليكونوا رواد أعمال وفق المعايير الدولية.

وأشارت إلى أنّ المحور الثاني كان إطلاق حملة "ابدأ مستقبلك" بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال، وجرى إطلاقها على مستوى المدارس والجامعات، وانتهى من توعية أكثر من 100 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، كما استهدفت 9 جامعات، موضحة أنّ المحور الثالث يتمثل في "حضانات الأعمال": "رائد الأعمال بيروح وهو عنده فكرة صغيرة والحاضنة تفضل جنبه لحد ما يقف على رجله".

وأوضحت أنّه لا يوجد شروط بشكل عام للشباب للتقدم للمشروع، لافتة أنّ كل منحة دراسية لها بعض الشروط، مثل جامعة كامبريدج التي لها شرط ضرورة الالتحاق بالماجستير، مشيرة إلى أنّه بسبب فيروس كورونا أصبحت الدورات التدريبية أونلاين.