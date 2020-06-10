أمريكا تستأنف العمل في قنصليتها بمدينة ووهان الصينية قريبا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الصين، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف قريبا العمل في قنصليتها في مدينة ووهان التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا أواخر العام الماضي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تصريح لـ "فرانك ويتيكر" مسؤول الشؤون العامة بالسفارة، قوله إن السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد يعتزم استئناف العمليات في ووهان في المستقبل القريب، دون أن يحدد موعدا لذلك.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية سحبت موظفي القنصلية وعائلاتهم أواخر يناير الماضي، بعدما أغلقت الحكومة الصينية المدينة؛ للحد من انتشار الفيروس.

وشهدت ووهان، التي تقع في وسط الصين ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، غالبية حالات الوفاة بكورونا في البلاد، على الرغم من أن الوباء انحسر هناك وفي أجزاء أخرى من الصين منذ ذلك الحين.