روسيا تبدأ إنتاج دواء ضد كورونا يعتمد على بلازما الدم

اتفقت شركة "روس تيخ" الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم لعلاج فيروس "كورونا".

وذكر بيان مشترك للمؤسستين الروسيتين اليوم الأربعاء، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس"، أن العقار يُطلق عليه "BioGam"، مشيرا إلى اجتيازه المرحلة الأولى من التجارب السريرية بنجاح.

وأضاف البيان، أن الشراكة بين الصندوق الروسي وشركة "ناتسيمبيو" التابعة لـ"روس تيخ" تفترض إنتاج مستحضر من الجلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه سيتم إنتاج الدواء على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى الفيروس التاجي.

وأكد البيان أنه سيتم تنظيم إنتاج الأجسام المضادة، التي تحتوي على الجلوبولين المناعي ضد فيروس كورونا، وفقا للدورة التكنولوجية الكاملة بشرط توفر المواد الخام لدى شركة "ناتسيمبيو"، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الاستثمارات لشراء المعدات وإجراء التجارب السريرية وإعداد الوثائق اللازمة لتسجيل الأدوية.

من جانبه، قال رئيس "روس تيخ" سيرجي شيميزوف إن شركة "ناتسيمبيو" مستعدة للبدء بإنتاج الدواء في مؤسساتها في بعض المدن الروسية مثل بيرم ونيجني نوفجورود وتومسك وأوفا.