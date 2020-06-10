صدور الإعلان التشويقي لفيلم يجمع كيانو ريفز وأليكس وينتر

نشرت الصفحة الرسمية للفيلم الكوميدي Bill & Ted Face the Music الإعلان التشويقي له عبر موقع تويتر، ومن المرجح أن يتم صدور الفيلم يوم 21 أغسطس كما هو محدد، ولا توجد أي أنباء عن تغيير تاريخ العرض بسبب فيروس كورونا.

Bill & Ted Face the Music من بطولة كيانو ريفز، أليكس وينتر، سامارا ويفينج، ومن إخراج ديان باريسوت، ومن تأليف كريس ماتيسون وإيد سولومون.

تدور أحداث الفيلم في شكل كوميدي موسيقى، حول "بيل" و"تيد" ورحلتهما عبر الزمن ومحاولتهما إنقاذهما للعالم، وعلى الرغم من ذلك يحاولات إصدار أغنية ناجحة.

ولمخرج الفيلم ديان باريسوت، مجموعة من الأعمال الفنية المختلفة، تتنوع ما بين المسلسلات والأفلام، وحصد جائزة أوسكار مرة واحدة عن فيلمه القصير The Appointments of Dennis Jennings .