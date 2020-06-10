أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة بالمنصورة

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، بقيادة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة، اليوم الأربعاء، عن أسعار الخضر والفاكهة الاسترشادية في مجمع الخضر والفاكهة بالمنصورة.

وحددت القائمة أسعار الخضر كما يلي: فوصوليا من 5.5 - 6.5 جنيهات، وباذنجان من 3 - 5.5 جنيهات، وبصل من 3- 4 جنيهات، والخيار من 1 -3 جنيهات، والفلفل من 2.5 - 12 جنيه، والشطة من 2.5 - 6 جنيهات، والجزر من 2 - 4.5 جنيهات، والطماطم من 1.2 - 2.8 جنيهات، والبطاطس من 1.5- 3.5 جنيهات، والكوسة من 3.5- 5.5 جنيهات، والليمون من 18 - 25 جنيهًا.

أما أسعار الفاكهة فجاءت كالتالي: الموز من 8 - 9 جنيهات، والتفاح من 3.5- 20 جنيهًا، والكيوي من 19- 25 جنيهًا، والبرتقال من 8.5- 9.5 جنيهات، والخوخ من 4 - 9 جنيهات، والأناناس من 1.5-3 جنيهات، والبطيخ من 8 - 25 جنيهًا، والمشمش من 9 – 14 جنيهًا، والعنب من 8 – 15 جنيهًا، والبرقوق من 12 – 20 جنيهًا.