نشرة أسعار الخضار والفاكهة في سوق الجملة بالمنصورة الثلاثاء

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية بقيادة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة، اليوم الثلاثاء 2 يونيو، عن أسعار الخضر والفاكهة الاسترشادي من مجمع الخضار والفاكهة.

وحددت القائمة أسعار الخضر كما يلي:" فوصوليا "5-6 جنية" وباذنجان" 3-4.5" ، وبصل "3 - 4 " ، وخيار" 2.5-4.5" وفلفل" 2.5-17"، شطة " 2.5- 3.5" وجزر" 2-4.5" و"طماطم "1.2-3.2" وبطاطس" 1.5- 2.5" وكوسة" 3- 5.5" وليمون " 25- 35" .

أما أسعار الفاكهة فكانت" موز "8-10 جنيه" وتفاح " 4- 19"، وكيوي" 18-23"، وبرتقال "7.5-8.5"، و خوخ" 28- 5.5"، وأناناس" 3-4"، وبطيخ " 8- 30 جنيه" مشمش " 7 – 10 "، عنب " 10 – 15 " ، برقوق " 10 – 17 ".