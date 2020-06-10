مادة واحدة كل يوم.. الأزهر يعلن جداول امتحانات الثانوية الأزهرية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم، جدول مواعيد امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية لسنة (2019- 2020) بأقسامها العلمية والأدبية والعلوم الإسلامية.

وصرح الشيخ صالح عباس، في بيان له، بأنّ الامتحانات ستعقد في موعدها 21 يونيو الحالي، ليكون في كل يوم امتحان مادة واحدة فقط، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة للطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، ولتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

وأوضح وكيل الأزهر أنّه سيتم توثيق الامتحانات الشفهية صوتا وصورة حفاظا على حقوق أبنائنا الطلاب، وجرى توفير كاميرا بسماعة، يمكن لجميع الطلاب استخدامها عن بعد دون وجود أي فرصة لنقل العدوى بينهم.

وتابع: مع التأكيد على أنّ عدد الطلاب في الامتحانات الشفهية لن يزيد عن 10 طلاب كل يوم، والامتحان سيكون لكل طالب على حدة، مع تعقيم المقعد بعد استخدام كل طالب، منعا لأي تزاحم ومراعاة لسلامة وأمن الطلاب.