"عابدين": نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية 70%

قال اللواء أحمد عابدين، الرئيس التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بدأ مند 3 سنوات وأصبح حاليا من المشروعات الكبيرة التي استقرت وقطعت شوطا كبيرا في نسبة التنفيذ، موضحا أن العاصمة الإدارية عبارة عن مجموعة من المشروعات الكثيرة المتكاملة بهدف إنشاء عاصمة حديثة وذكية ومستدامة وتكنولوجية.

وأضاف "عابدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، أن نسبة تنفيد المشروعات مرتفعة للغاية، حيث وصلت نسبة التنفيذ في الحي الحكومي والأوبرا ومدينة الثقافة بنسبة 95%، إضافة إلى المدينة الرياضية والأحياء السكنية والطرق والمرافق، مؤكدا على أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة وصلت إلى 70% بمساحة 40 ألف فدان.

وأشار إلى أن بناء عاصمة ذكية يعتبر تحدي كبير نظرا لأنه يتم تطبيق ذلك لأول مرة في مصر، وكان لابد من الاطلاع على تجربة الآخرين في كل أنحاء العالم والتعامل مع الشركات التكنولوجية الكبرى، إضافة إلى المصممين والخبراء والمكاتب الاستشارية المصرية، والقوات المسلحة والتي تضبط الأعمال وتتأكد من سلامة ودقة التوقيتات.

ولفت إلى أن مركز "COC" أو مركز التحكم الرئيسي وظيفته هي التحكم في العاصمة مثل التحكم في المرافق، كما يوجد مركز للتأمين "CGC" وهو تابع لوزارة الداخلية ويرصد حركة المرور أو أي واقعة عن طريق الكاميرات.