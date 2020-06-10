العلمي الروسي: لا توجد بيانات عن إصابة متعافي كورونا بالفيروس مرة أخرى

مع الحديث عن الاستفادة من الأجسام المضادة وبلازما دم المتعافين لعلاج فيروس كورونا، فإنه حتى الآن لا يمكن بناء الافتراضات حول فعالية الأجسام المضادة، إلا على التواريخ الطبية للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس مماثل في هيكله لـ"كوفيد 19"، مثل "سارس".

وصرح رئيس المركز العلمي الروسي للبحوث الوراثية الجزيئية، أندريه إيساييف، أنه ليس لدى العلماء بيانات دقيقة عن إصابة أشخاص مرة أخرى بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة "سبوتنك".

ويمكن وضع الافتراضات حول فعالية الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بعد أن يشفى المريض من فيروس كورونا، حتى الآن فقط على أساس التاريخ المرضي للمرضى الذين مرضوا بفيروس قريب من كوفيد-19، مثل "سارس".

وتم الحفاظ على المناعة في الأشخاص الذين أصيبوا بهذه العدوى في المتوسط ​​لمدة عامين تقريبًا، لذلك هناك فرضية أن المناعة ضد فيروس كورونا مدتها مماثلة، حسبما قال "أندريه".