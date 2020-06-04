مصرية بفريق بحثي هولندي: الأجسام المضادة علاج لكورونا وليست تطعيم

قالت الدكتورة نسرين عقبة، الباحثة المصرية التي نشر أسمها في فريق أبحاث علمية بهولندا لإنتاج علاج فيروس كورونا، إنها ناقشت رسالة الدكتوراه الخاصة بها عن طريق تطبيق "زوم"، وهي كانت فرصة لمتابعة أصداقها حول العالم للمناقشة الخاصة برسالة الدكتوراه بها.

وتابعت عقبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة " mbc مصر"، أن البحث الذي نُشر في مجلة نيتشر وعليه اسمها، كان حول إنتاج أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، كجزء من المناعة، وتستغرق وقتا حتى يتم إنتاجها.

وأضافت: "لما شخص بيتعدي ويدخل المستشفى يحتاج للمعالجة، وإنتاج الأجسام المضادة طبيعي يستغرق وقت بالجسم حوالي أسبوعين على الأقل، وفي حالة إصابة شخص بعدوى خطيرة، يحتاج للإنقاذ الفوري، وعدم تركه أسبوعين، لأنه سيشكل خطر عليه، ومن هنا يكون العلاج بالأجسام المضادة لهؤلاء الأشخاص".

وشرحت عقبة، أن هذه الأجسام المضادة علاج، وليس تطعيم، لأن التطعيم دوره قبل العدوى، "العالم كله شغال إنه يلاقي تطعيمات، لأنه لو أخدنا تطعيمات هنبقى محميين من العدوى"، مشيرة إلى أن العالم كله، يعكف على تجربة أدوية كانت مخصصة لعلاج أمراض أخرى، لعلاج مصابي فيروس كورونا، وأدوية كثيرة لم تثبت فاعليتها بالتجارب السريرية، بالإضافة لطريقة الأجسام المضادة في علاج الفيروس.

وكشفت عقبة، أن البلازما هي سائل داخل الدم، ويتم أخذها من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا، لأن بها الأجسام المضادة، ويتم استخدامها لعلاج أشخاص أخرى، وكمياتها محدودة جدا، لأنها لا يتم إنتاجها ويتم أخذها من البشر، وهي محكومة بعدة قواعد، منها الكمية المحدودة، وتوفيق فصائل الدم لاستخدامها كعلاج.

ولفتت عقبة، إلى أن الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها داخل المعمل، من الممكن أن يتم إنتاجها بكميات كبيرة.