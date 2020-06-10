ريهام عبد الحكيم تنتهي من تسجيل ديو مع عبد العزيز الشايحي

انتهت ريهام عبد الحكيم من تسجيل دويتو جديد يجمعها بالمطرب الكويتي عبد العزيز الشايحي، ويحمل الديو اسم "لقيت نفسي معاك" ويجمع الديو اللهجتين المصرية والكويتية.

وقال عماد عبيد شاعر الأغنية في بيان صحفي: "للمرة الأولى دويتو غنائى يجمع بين اللهجة المصرية والخليجية بشكل جديد حيث تغنى ريهام عبد الحكيم بالمصري، والمطرب الكويتى عبد العزيز بالخليجى بطابع عاطفي رومانسي يعود بنا إلى زمن الفن الجميل، حيث تم الانتهاء من تسجيل الدويتو منذ عدة أيام"، موضحا أن النجم الكويتي حرص على الدويتو حتى تكون رسالة وردا على أن الشعبيين المصري والكويتي شعب واحد وبينهما علاقات قوية ومهما حاول المغرضين لتشوية هذه العلاقة لن ينجحوا في ذلك أبداً معبرين من خلال الفن أهمية هذه العلاقات.

"لقيت نفسي معاك" من ألحان عبد العزيز الشايحي وتوزيع موسيقي محمد هارون ومن المقرر طرحه خلال الأسبوع المقبل.