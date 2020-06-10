ضبط تاجرين مخدرات بالإسماعيلية بحوزتهما 450 كيلو بانجو

ضبطت قوات مكافحة المخدرات بالإسماعيلية تاجرين، تخصصا فى الإتجار بنبات البانجو المخدر بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي مدير المباحث، بورود معلومات من إدارة مكافحة المخدرات بنشاط اثنين من كبار تجار البانجو فى توزيع المخدر على العملاء والمدمنين بنطاق محافظة الإسماعيلية والمحافظات المحاورة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحيازتهما 155 لفافة لنبات البانجو المخدر زنة 450 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، ودراجة نارية بدون لوحات.

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إلية فى أمر الضبط، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و125 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.