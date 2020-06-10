 جهود مباحث الأموال العامة فى ضبط القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا "تحويلات مالية- تزوير أوراق- نصب وإحتيال على المواطنين- مخالفات" مُتهم فيها (8) أشخاص .. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها مستندياً (2600000 إثنان مليون وستمائة ألف جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.