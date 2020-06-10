"سياحة النواب" توافق على خطة التنمية الاقتصادية والموازنة الجديدة

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2020- 2021" فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها.

‎وأوصت لجنة السياحة بالبرلمان، خلال اجتماعها بالرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للأنشطة السياحية المختلفة وما يتعلق بها وإطلاق مبادرة "مصر واجهة نظيفة".

‎وشددت لجنة السياحة على ضرورة استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي والفندقي وكذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن والمناطق السياحية والأثرية.

‎ودعت لجنة السياحة، لإجراء دورات تدريبية مكثفة للعمالة بالقطاع لضمان الحفاظ على مهاراتهم وعدم هجرتهم من قطاع السياحة لصالح قطاعات أخرى، وكذلك العمل على زيادة البرامج التدريبية المتعلقة بالوقاية والتطهير وخاصة في كيفية استخدام المواد المطهرة.

مطالبات بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للفنادق والمنشآت السياحية بأزمة كورونا

كما أوصت لجنة السياحة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم السياحة الصحية والاستشفائية لما تتمتع به مصر من مقومات في هذا المجال، والعمل على سرعة عقد اللجنة الخاصة بالتذاكر المجمعة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار، والانتهاء من تسوية قيمة تلك التذاكر مع شركات السياحة، خصوصا بعد آخر زيادة للرسوم على تلك التذاكر.

كما أوصت أيضًا بمجموعة من المطالب تتعلق بالمبادرات والتسهيلات، خلال اجتماعها، مبينة ضرورة تفعيل صندوق إعانات الطوارئ لدعم القطاع بسيولة نقدية لمواجهة المصروفات الضرورية من رواتب وإيجار ومرافق على أن يتم استردادها بعد عودة النشاط السياحي بعد عام ودون فوائد.

دعوات لاستثناء السياحية من قيمة الـ19% زيادة في فواتير الكهرباء

‎ودعت لجنة السياحة لتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للفنادق والمنشآت السياحية خلال الأزمة، واستثناء القطاع السياحي من قيمة 19% الزيادة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بقيمة في فواتير الكهرباء ولو لمدة 6 أشهر على الأقل.

‎كما طالبت لجنة السياحة، في توصياتها، بتمديد أجل القروض وإعادة جدولتها دون فوائد على أن تمتد هذه التسهيلات لفترة عام على الأقل، بعد عودة النشاط السياحي لمعدله الطبيعي، ومد المواعيد النهائية المحددة لسداد ضرائب الشركات والضرائب العقارية وغيرها من الضرائب والاستمرار في إجراءات التسويات المالية مع ملاك الفنادق والمنشآت السياحية لغير المنتظمين وتأكّيد تفعيل مبادرة البنك المركزي ومتابعة الإجراءات الخاصة بها.

‎وشملت التوصيات حزمة من المطالب فيما يخص التروّيج والتنشيط السياحي، حيث دعت لجنة السياحة بالبرلمان لابتكار شكل جديد للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي يتناسب مع التغييرات العالمية، والاستعانة بالاساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرارية الزيارة.

‎وشددت لجنة السياحة، على ضرورة استغلال نشاط السياحة الصحية والاستشفاء البيئي في الترويج للمنتج السياحي المصري بعد وضع القانون المنظم لذلك، حيث أنه من المتوقع أن يشهد هذا النمط السياحي إقبالا كبيرا في الفترة المقبلة بعد أزمة كورونا.

‎ودعت لجنة السياحة بالبرلمان أيضا لتنمية السياحة النيلية، ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.