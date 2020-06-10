قريبا.. نتفلكس يعرض فيلما للممثلة هيلين ميرين

أعلن نتفلكس عرض فيلم "#Anne Frank Parallel Stories" عبر منصته، يوم 1 يوليو.

الفيلم إنتاج عام 2019، وتقييمه على موقع السينما IMDB 6.6، ومن إخراج سابينا فيديلي وآنا ميجوتو.

#Anne Frank Parallel Stories" من بطولة هيلين ميرين، آن فرانك ، مارتينا جاتي، والفيلم تم تصويره في إيطاليا وناطق بالإنجليزية.. ومدته ساعة و32 دقيقة بحسب موقع IMDB.

يذكر أن بطلة الفيلم هيلين ميرين، كرمت من مهرجان برلين السينمائي بمنحها جائزة الدب الذهبى الفخرى، لإنجازاتها مدى الحياة.

وترشحت «هيلين» صاحبة الـ75 عاماً، عدداً كبيراً من الجوائز على مدار مشوارها، فترشّحت لأوسكار 4 مرات، ولجولدن جلوب 16 مرة، حصدت منها 3.

بالإضافة إلى ترشحها لجائزة «بافتا» 12 مرة، حصدتها 5 مرات، وأيضاً حصدت جوائز من تحالف الصحفيات السينمائيات، وجائزة من جمعية بوسطن لنقاد السينما عن دورها فى «الملكة»، وجائزتان من مهرجان «كان» السينمائي.