جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب كمامات طبية إلى السعودية

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة علي عبدالحميد سلامة، من إحباط محاولة لتهريب كمية من الكمامات الطبية المحظور تصديرها.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط، تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 8176 لسنة 2020 باسم شركة "ا . ا" للاستيراد والتصدير، ومشمولها داخل حاوية رقم oocu7707974، والصنف طبقًا للمستندات عبارة عن 60 طردًا مصنوعات من خوص مصدرة إلى السعودية.

وبالعرض على نبيل بدر مدير مجمع الصادر، قرر تشكيل لجنة لفحص المشمول، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 152 ألف و410 جنيهات.

وقرر عماد الدنون المشرف على الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول، وإبلاغ الجهات المختصة.