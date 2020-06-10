ضبط مصنع لتعبئة الأرز دون ترخيص بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، قيام (مسؤول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص)، بتعبئة الأرز داخل عبوات ومد تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون عليها، بالإضافة إلى إنقاص وزنها والطباعة على العبوات أنها خاصة بوزارة التموين، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المُشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وأمكن ضبط (75 طن من الأرز) وذلك على النحو التالي:

كمية قدرها 48 طنا من الأرز، منتج نهائي داخل عبوات مدون عليها "خاص بوزارة التموين" بدون ثمة مستندات تفيد قيامه بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية وقيامه بمد تاريخ الإنتاج المدون عليها وناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار 25 جراما في العبوة الواحدة.

كمية قدرها 27 طنا من الأرز داخل أجولة مدون عليها تاريخ الإنتاج ومجهولة المصدر ومعدة للتعبئة والتجزئة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.