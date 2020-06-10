"تعليم الغربية" تعلن الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، الحد الأدني للقبول بالثانوية العام والخاص والخاص الفندقي بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي "عام – خاص – خاص فندقي"، للعام الدراسي القادم.

وقال ناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لاستيعاب 50% بمرحلة الثانوي العام من إجمالي الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية" للعام الدراسي 2019 - 2020 بإجمالي 36662 طالبا.

وتقرر تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بمجموع 253 درجة، كما تقرر تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص بمجموع 195 درجة، وتحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي بمجموع 155 درجة، وسيجرى قريبا تحديد الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني.