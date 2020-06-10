إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1267 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (2,190 طن سلع غذائية عبارة "دواجن كاملة ، هياكل دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون (بمحافظة البحيرة) لحيازته كمية قدرها (10طن "يوسفى مبرد") غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لحيازته كمية قدرها (1,850 طن سلع غذائية عبارة عن "مكرونة ، سكر حر" ، عدد 1200 عبوة " زيت طعام ، خل طعام" ) مجهولة المصدر ، قام المذكور بحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها .

ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة المطهرات الطبية والمنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (كمية قدرها 40350 لتر "مطهرات طبية ، منظفات صناعية") ، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها ، وكذا حيازته كمية قدرها ( 300 كيلو جرام " ملح طعام " ) مجهول المصدر.

ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (3,050 طن سلع غذائية عبارة عن "مكرونة ، سكر حر ، أرز أبيض" ، عدد 60 عبوة زيت طعام ) مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (عدد 7573 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "ماسحة طبية ، شرائط تحليل سكر ، ترمومتر ") مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة أول السلام (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشكغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء وإستيلائه على مبلغ 564480 جنيه بدون وجه حق ، طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.