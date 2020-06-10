الحركة الوطنية: لجنة انتخابات الحزب مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح

قال رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب لديه لجنة انتخابات مهمتها تلقي طلبات الراغبين في الترشح وفرزها وانتقاء أفضل العناصر للدفع بها في الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن لجنة انتخابات الحزب تعمل منذ تكلفها في بداية العام الجاري على تلقي طلبات الترشح على مستوى المخافظات وحين الانتهاء منها سيتم إعداد قائمة بأسماء المرشحين المحتملين.

وتابع أن الحزب مستعد لخوض الانتخابات ولديه كوادر مدربة ومؤهلة تستطيع المنافسة ولديها القدرة على العمل السياسي، ونهدف لاختيار مرشحين على كفاءة عالية تكون إضافة للمجالس المنتخبة.