لمواجهة كورونا.. 8 إجراءات لمكافحة الفيروس داخل المحليات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تقوم بها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة تجاوزت شهرين.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن الوزارة للأسبوع العاشر، تتابع إجراءات مكافحة فيروس كورونا داخل ديوان الوزارة والمحافظات، والأحياء والوحدات المحلية، ومن تلك الإجراءات المشددة ما يلي:

-متابعة غلق الكافيهات وسناتر الدروس الخصوصية، ومحلات البلاى ستيشن.

-عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن مبنى الوزارة والمحافظات والأحياء، إلا بارتداء الكمامة الوقائية.

- الاهتمام بتركيب بوابات التعقيم الالكترونية.

-الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي، وعدم المصافحة بالأيدي.

-استمرار إجراءات التعقيم والتطهير لديوان الوزارة، وكل المباني.

-التركيز على المصاعد ووسائل نقل العاملين فى التعقيم.

-الكشف على العاملين والمترددين على المباني الأخرى، التابعة للوزارة، باستخدام أجهزة قياس الحرارة.

- التنبيه على المحافظات باتخاذ نفس الإجراءات الخاصة بارتداء الموظفين للكمامات، ومنع دخول أي مواطنين غير ملتزمين بالقرار.