التنمية المحلية: منع الشيشة وفق تعليمات وزارة الصحة

أكد الدكتور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تلقت خطاباً رسمياً من وزارة الصحة يتضمن أنه فى ضوء التوصيات الواردة من منظمة الصحة العالمية بضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية التى تهدف من الدرجة الأولى إلى تقليص معدل الانتشار بين المواطنين والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى نظراً لما تمثله من خطورة بالغة وتلعب دوراً فى انتقال فيروس كورونا وانتشار العدوى.

وأضاف وزير التنمية المحلية فى تصريحات أن الوزارة وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تقديم الشيشة فى المحافظات حفاظاً على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى من خلال الشيشة.