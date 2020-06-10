حزب "المؤتمر": القائمة المطلقة في الانتخابات هي الأنسب للحياة السياسية

قال أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر، إن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو الأنسب للحياة السياسية المصرية وثبت دستوريته خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه يلائم الوضع حاليا من حيث تمثيل الفئات المميز دستوريا.

وأضاف مقلد لـ"الوطن"، إن الحزب مع إجراء انتخابات مجلس النواب بواقع 50% للقائمة المطلقة و50% بالنظام الفردي، لضمان تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والأقباط والمصريين في الخارج.

وتابع أن الحزب يرى ضرورة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وفق القائمة المغلقة على جميع المقاعد البالغ عددها وفق مشروع القانون 200 مقعد على أن يعين الـ100 مقعد المتبقة من قبل رئيس الجمهورية، منوها إلى أن طبيعة عمل هذا المجلس استشارية ويتطلب إفراز قامات وخبرات في كل المجالات.