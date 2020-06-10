تحرير 753 محضرا في حملات على مخابز وأسواق ومستودعات دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملاتها التفتيشية الموسعة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، ما أسفر عن تحرير 753 محضرًا حيال المخالفات التي رُصدت.

وأسفرت الجهود عن تحرير 246 محضرًا للمخابز لوجود مخالفات متعددة، من بينها نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة، والعمل بدون ترخيص.

وحررت الحملات 467 محضرًا للأسواق، لوجود مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، ورصد حالات غش تجاري، وعدم وجود شهادة صحية، وبيع بأزيد من الأسعار المقررة، إضافة إلى تحرير 40 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار الغاز.