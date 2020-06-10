الطب الشرعي يحرز ملابس "جنا الثانية".. وإيداع المتهم بدار رعاية أسبوع

أمر حسن شطا وكيل نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار محمد هدايات، رئيس النيابة، اليوم، بإيداع الطالب المتهم باغتصاب الطفلة المعروفة إعلاميا بـ"جنا الثانية" لمدة أسبوع بإحدى دور الرعاية، كما أمرت بإرفاق تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وقال جمال مأمون، محامي أسرة الطفلة، إن النيابة العامة أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وتوضيح ما إذ كانت تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه.

وأضاف: "بعرض الطفة جرى تحريز ملابسها الملطخة بدمائها، وفي انتظار صدور التقرير".

وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال أم الطفلة، والتي اتهمت الطالب باستدراج ابنتها واغتصابها.

وقال جمال مأمون، محامي أسرة الطفلة، إن الطالب أقر بتفاصيل الجريمة أمام مكتب رعاية الأمومة والطفولة بطلخا بعدما جرى استدعاؤه من قبل النيابة.

وأضاف مأمون لـ"الوطن"، أن مكتب الأمومة والطفولة طالب النيابة بعرض الطالب على الطب النفسي، مشيرا إلى أن تلك الأفعال لا يرتكبها من في عمر الطالب.

وأشار مأمون إلى أن النيابة العامة لم تتمكن من سماع أقوال الطفلة على سبيل الاستدلال، لحالتها السيئة، حيث تعيش حالة سكون تام جراء الصدمة التي تعرضت لها.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد يتهم باتهام "حسن س. ح"، 16 سنة طالب بالشهادة الإعدادية، باغتصاب "جنا"، 3 سنوات، داخل شقته.

انتقلت قوة من مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين هروب الطالب المبلغ عنه، إلا أن قوة من المركز توصلت إلى مكانه وألقت القبض عليه.

يذكر أنه في شهر نوفمبر 2018، شهدت محافظة الدقهلية جريمة اغتصاب طفلة رضيعة تدعى "جنا" والمعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، وانتهت القضية بإعدام المتهم.