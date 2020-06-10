زعيم الأغلبية بالبرلمان: القيادة السياسية تسعى لاستقرار الشرق الأوسط

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مصر دائما تجنح للسلم وتسعى إلى استقرار منطقة الشرق الأوسط لما لديها من دور فاعل في المنطقة وحيوي ومؤثر أيضا، نظرا لما اكتسبته من ثقل دولي يؤكد على أهميتها ومكانتها الكبيرة وسط الكبار.

وشدد "القصبي" في بيان له، اليوم، بالترحيب الدولي الذي شهدته المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية والذي أكد على أهميتها لتحقيق الاستقرار الليبي.

وأضاف زعيم الأغلبية أن المبادرة دعمها المجتمع الدولي لأنها "ليبية - ليبية" خالصة برعاية مصرية، حيث حرصت مصر على ألا يتدخل أحد في شؤونها وتسعى دائما لإبعاد التدخل الأجنبي في شؤونها، وخاصة إرسال آلاف من المرتزقة لدعم الإرهاب ليس في لبييا فقط بل في منطقة الشرق الأوسط ككل، لافتا إلى أن العالم تبنى المبادرة لأنها شاملة جامعة وتمثل خارطة طريق لعودة الهدوء في الشارع الليبي.

وأشار القصبي إلى أن مصر تلعب دورها السياسي بما يتناسب مع مكانتها ولن تتخلى أبدا عن مساندة الشعب الليبي وشرعيته بعيدا عن دول وجماعات تدعم الإرهاب وتسعى إلى توطينه بالمنطقة، موضحا أن العالم أجمع أشاد بالمبادرة وبدور القيادة السياسية الحكيمة التي تسعى دائما إلى بسط السلام ووأد الفتن وتحقيق الاستقرار للمنطقة، وهذا يدل على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد يحظى بتقدير واحترام العالم لما يؤديه تجاه المنطقة بالكامل.

وأوضح أن مصر أبدا لم تكن مغتصبة أو استولت على حقوق الغير أو تدخلت في شؤون الدول الداخلية، ولكن أمنها القومي والاستراتيجي خط أحمر، ولن نسمح بحالة من الفوضى أو أي تهديد تتعرض له دولتنا بعدما عاشت مصر سنوات عجاف من عام 2011 إلى أن بدأت مصر الجديدة بتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة والتي سعت للأمن الداخلي والاستراتيجي لتأمين المستقبل، وعدم المساس بأمنها بأي حال، وهذا ماظهر في الوقت ذاته من تعامل مصر مع الملف الإثيوبى بضرورة وضع محددات ملزمة للجانب الإثيوبي من خلال التفاوض الجاد للوصول لحل عادل للجميع دون تفريط حق مصر في المياه؛ وهذا يدل على أن القيادة المصرية تجنح للسلم داخليا وخارجيا.