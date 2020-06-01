روسيا تتسلم طلبات من دول الشرق الأوسط بخصوص أول عقار ضد كورونا

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف، اليوم، تسلم روسيا طلبات من دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بخصوص عقار "أفيفافير" الروسي ضد "كوفيد-19".

وقال دميتريف في مؤتمر صحفي: "بعد تلبية الاحتياجات الروسية نعتقد أنه سيكون من الممكن التصدير إلى الخارج، هناك عدد كبير من الطلبات من دول في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، يمكن لروسيا أن تصبح دولة مصدرة لهذا الدواء"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ومن المقرر تجربة عقار "أفيفافير" على 330 مريضا، كأول عقار محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لبند جديد بسجل الدواء الوطني.

وصادقت وزارة الصحة الروسية على أول دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث أصدرت تصريحا رسميا يسمح باستخدام عقار "أفيفافير" لعلاج المصابين بالمرض.

وينتج عقار "أفيفافير" في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

وأظهرت اختبارات "أفيفافير" السريرية أمان استخدامه لعلاج فيروس كورونا دون رصد أي آثار جانبية جديدة لم تسجل في وقت سابق.

وبلغت نسبة فعالية هذا العقار أكثر من 80%، مظهرا بالتالي نتائج أفضل مقارنة مع الأدوية الأخرى التي جرى اختبارها في روسيا والخارج.

يذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميا.