52 ألف طن قمح رصيد صومعة الغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 700 طن رمل و349 طن يوريا و13300 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9520 طن حديد و 13500 طن خردة و 20700 طن ذرة و 2691 طن فول و 5370 طن إبلاكاش و 19684 طن قمح و 10100 طن فول صويا و 4900 طن جيلاتين و 1359 رأس ماشية بإجمالى وزن 418 طنا .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 52185 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 101130 طنا، كما غادر 2487 شاحنة منها 1036 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 54813 من البضائع العامة.