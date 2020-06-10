عاجل.. رئيس الأركان يلتقي رجال المنطقة الغربية العسكرية: "حماة الغرب"

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية.

ونقل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الغربية العسكرية .

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بحماة البوابة الغربية وما يبذلونه من جهد فى تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم ، والتصدى للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين ، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية فى أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى لمواجهة كافة المخاطر والتحديات ، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الإتجاهات الإستراتيجية وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا .

وأدار الفريق / محمد فريد حواراً مع القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الغربية العسكرية إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم نحو مختلف التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالى ، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومى .

وأشار إلى أن القوات المسلحة تزداد يوماً بعد يوم قوة فى ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية ، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .