محافظ أسوان يشدد على التنسيق لتحديد أسبقيات إدخال الحالات لمستشفيات العزل

التعامل السريع لإنقاذ حياة المواطنين بتسخير كافة الإمكانيات الطبية مع البعد عن الروتين والمركزية للوصول بحالات الوفاة إلى الرقم صفر كانت هى أبرز محاور اجتماع خلية إدارة أزمة كورونا برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذي يأتي انعقاده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإشراف الكامل والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد،

وحضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء هشام فاروق مدير الأمن، بجانب وكيل وزارة الصحة ومديرى مستشفى أسوان الجامعى والتأمين الصحي.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بمديرية الصحة والمستشفيات لتحديد الأولويات والأسبقيات فى إدخال الحالات الإيجابية لمستشفيات العزل طبقاً للتشخيص الطبى حتى يتسنى إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالهم على الوجه الأكمل، موجهاً بضرورة إستقبال المستشفيات للحالات القادمة إليها عبر سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية معهم لتقديم الخدمة العلاجية والطبية بالجودة المطلوبة، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت قيام كل مسئول فى موقعه بأداء عمله بجدية وإخلاص والتعامل مع كافة الحالات المرضية بوضوح وشفافية كاملة ، بجانب التنبية على العاملين بالمواقع الصحية والمستشفيات بالمعاملة الحسنة مع المرضى والمترددين على المستشفى.

وأعطى أشرف عطية توجيهاته بالتأكيد على توافر كافة الإمكانيات الوقائية والعلاجية وغيرها والمرور الميدانى لضمان تقديم الخدمة على أعلى مستوى من الكفاءة المطلوبة، بجانب توضيح المشاكل والمعوقات التى تحول دون تنفيذ ذلك لرفعها للمستوى الأعلى لسرعة وضع الحلول العاجلة لها بالشكل المطلوب، مكلفاً مسئولى الصحة بالبدء في إجراءات التعاقد لتوفير 160 أسطوانة أكسجين للاستشفاء للحالات المتوسطة لوضعها بالدور الذى تم توجيه المحافظ بإضافته بنزل الشباب بطاقة 51 حالة، بجانب القيام بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المختلفة لاستثمار ما لديهم من إمكانيات لصالح المنظومة الطبية الخاصة بإدارة أزمة كورونا.

ووجه بقيام مديرية الصحة أيضاً باستكمال توزيع الشنط الطبية التى تم تجهيز الدفعة الأولى منها بواقع ألف شنطة بمعرفة المديرية على المخالطين للحالات الإيجابية، هذا وقد تتضمن جدول أعمال الإجتماع الذى تم الإتفاق عليه بين أعضاء خلية إدارة أزمة كورونا إستخدام دار الضيافة الخاصة بالجامعة لمرضى الأطقم الطبية من مستشفى أسوان الجامعى، والتنسيق لتوفير أماكن للغسيل الكلوى للمرضى المصابين بكورونا، مع العمل لزيادة الطاقة الإستيعابية لمستشفى التأمين الصحى من 14 إلى 71 سريرا، وأيضاً زيادة عدد الآسرة المخصصة للعزل بمستشفى دراو من 6 إلى 80 سرير، بالإضافة إلى تواجد دوريات أمنية بمستشفيات التأمين الصحى والصدر والجامعى لمنع أي أحتكاكات مع الأطقم الطبية.