السعودية تسجل 3717 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية - أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 112 ألفا و288 حالة، منها 33 ألفا و518 حالة نشطة، و1693 حالة حرجة في العناية المركزة.

وأضاف البيان أنه جرى رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى مليونا و19 ألف فحص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 22 ألفا و139 عن أمس الثلاثاء.

كما جرى تسجيل 1615 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 77 ألفا و954 حالة، في المقابل جرى تسجيل 36 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 819.