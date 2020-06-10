تصل نسبتك لـ15% من المنتج.. كيف تبدأ وظيفتك في مجال التسويق بالعمولة؟

نشرت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديو إرشادي ضمن سلسلة "البيت بداية" يستعرض أهم المعلومات حول مجال التسويق بنظام العمولة.

التسويق بنظام العمولة

ويعد التسويق بنظام العمولة هو أحد أنواع التسويق الرقمي، وذلك عن طريق تحويل وقتك على الإنترنت لأموال وأرباح من خلال تسويقك للمنتجات المختلفة، إذ أنّ أي منتج يتم شراءه عن طريقك تعود لك نسبة من عملية البيع، وتتغير نسبة العمولة بتغير المنتج الذي تعمل على تسويقه.

ويمكن أن تصل نسبة العمولة على منصة "إيجي جيت" التي تعمل على ترويج المنتجات المصرية إلى 15% على بعض المنتجات والخدمات.

خطوات بدء عملك كمسوق بالعمولة على منصة إيجي جيت

- إنشاء حساب على منصة إيجي جيت أفيليت.

- قم باختيار المنتج أو الخدمة التي يمكنك التسويق ليها بطريقتك.

- سيكون لك روابط إلكترونية يمكنك من خلالها أن تبيع وتحصل على نسبتك من البيع.

- بعد إتمام عملية الشراء عن طريقك يتم تحويل العمولة الخاصة بك مباشرة.

ويوفر إيجي جيت تدريب عملي مكثف لمدة 5 أيام على مدار أسبوعين يقدمه مدربون محترفون، تتعلم خلالها كيفية التسويق والترويج لمنتجاتك، وكيفية إنشاء محتوى وإعلانات فعّالة على منصات التسويق المختلفة.

كما يمكنك تعلم كيفية إنشاء موقع إلكتروني أو مدونة خاصة بك لتقوم من خلالها بإنشاء محتوى تسويقي محترف.

ويوفر أيضًا الموقع خدمات سياحية متنوعة ومجموعة كبيرة من الفنادق ورحلات الطيران التي يمكن التسويق لها في أي مكان في العالم عن طريق Travel Eggate.