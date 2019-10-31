213 طالبا بجامعة سوهاج يحصلون على أول شهادة معتمدة في التسويق الرقمي

اختتم مركز تدريب واختبارات ICDL بجامعة سوهاج، أولى دورات التسويق الرقمي، والتي نظمت تفعيلاَ لبرتوكول التعاون مع مؤسسة ICDL ARABIA.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن الدورة تعد منحة مجانية لتدريب 250 طالبا على مهارات التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي والإنترنت، إضافة إلى تمكينهم من كفاءات تكنولوجية ومعلوماتية في التسويق الرقمي بما يزيد من فرصهم في إيجاد وظائف تناسب طلب سوق العمل الحالي أو تدعم إنشاء بعضهم لأعمال خاصة.

وأوضح الدكتور محمود أبو المجد مدير شبكة المعلومات المركزية بالجامعة أن ICDL ARABIA تمثل الذراع الإقليمية لمؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي، مضيفا أنه طبقا للبرتوكول الموقع بين الجامعة والمؤسسة، جرى منح 213 متدربا شهادات اجتياز الدورة بنجاح، وهي أول شهادة معتمدة دوليا في مجال التسويق الرقمي داخل المحافظة.