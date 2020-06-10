 تفاصيل حفل وائل كفوري بدون جمهور غدا

تواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC"، برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.

في هذا السياق يطلّ النجم وائل كفوري في حفل مباشر يُبثّ حصرياً عبر منصة "شاهد VIP" مساء الخميس 11 يونيو في تمام التاسعة ليلاً بتوقيت القاهرة، والعاشرة ليلاً بتوقيت السعودية، ليغني تشكيلة مختارة من أغنياته الشهيرة، إضافة إلى آخر إصداراته الغنائية.

ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من "مجموعة MBC" - الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلة مع وائل كفوري قبل بدء الحفل وخلاله.

ويأتي ذلك تحت شعار مكملين معكم، في إطار المبادرة الترفيهية الأولى من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور.